Bad Hindelang im Oberallgäu Eine Region zum Durchatmen

Von Elmar Krämer

Blick auf das verschneite Bad Hindelang im Oberallgäu (Elmar Krämer)

Kaum Pollen und eine beeindruckende Sicht: Dank seiner Höhenlage ist Bad Hindelang im Oberallgäu ein besonderer Ort. Die Deutschlandrundfahrt läuft durch verschneite Wälder, atmet durch und trifft Menschen, die dort leben, wo andere Urlaub machen.

Hier gibt es saubere Luft, traditionelle und naturbelassene Lebensmittel und aufgrund der Höhenlage wenige Pollen, keine Milben, keine Schimmelpilze. Also eine echte Region zum Durchatmen. Bad Hindelang im Oberallgäu. Weite Wiesen, im Winter meist unter tiefem Schnee, mit enormer Sicht auf die Allgäuer Hochalpen. Ein Naturschutzgebiet, aus dem würdevoll der Hochvogel mit seinen 2592 Metern dem Himmel entgegenragt. Über den Gipfel dieses Berges verläuft die Grenze zu Österreich.

Mit der Yogamatte im Rucksack

Krankenkassen bezuschussen in diesem "Heilklimatischen Kurort" beispielsweise Yogakurse am Berg und Schwefelbäder. Für den Bergführer Ludwig Stockinger gehört die Yogamatte in den Rucksack - bewusste Bewegung im Einklang mit der Natur, und das in einer malerischen Kulisse.

Die Deutschlandrundfahrt läuft durch verschneite Wälder, atmet durch, blickt in die Vergangenheit und die Zukunft und lernt Menschen kennen, die dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Der Bergführer und Yogalehrer Ludwig Stockinger (Elmar Krämer)