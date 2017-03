Autorin Lea Fleischmann "Ich musste erst lernen zu feiern"

Lea Fleischmann im Gespräch mit Gisela Steinhauer

Lea Fleischmann (Arie Rosen)

Die Autorin Lea Fleischmann ist die Tochter zweier Überlebender der Shoa. Sie wuchs in Bayern auf und begann auch hier zu arbeiten. Schließlich warf sie aber alles hin und zog nach Israel - um von dort den Deutschen einen neuen Blick auf Israel zu ermöglichen.

Lea Fleischmann lebt in Jerusalem und arbeitet in der deutschen Provinz. Trotz ihrer fast 70 Jahre reist die Buchautorin regelmäßig nach Deutschland, um Schülern und Lehrern von der jüdischen Tradition und dem Leben in Israel zu erzählen. Lea Fleischmann ist 1947 als Tochter zweiter Überlebender der Shoah geboren und in einem oberbayerischen Lager für "Displaced Persons" aufgewachsen.

Als Lehrerin im deutschen Staatsdienst in den 1970er-Jahren wurde ihr die Paragraphenhörigkeit der Deutschen so unheimlich, dass sie ihre Verbeamtung auf Lebenszeit und ihre deutsche Staatsbürgerschaft aufgab und mit ihrer Familie nach Israel auswanderte. Den deutschen Pass und das Land ihrer Kindheit ließ sie hinter sich, die deutsche Sprache aber behielt sie bei. Lea Fleischmann schreibt Bücher, die den Deutschen ein Fenster öffnen für einen neuen Blick auf Israel und die Israelis.

Wir wollen Lea Fleischmann fragen, warum man sich an Purim betrinken muss, weshalb ein Wiener Schnitzel unkoscher ist und warum sie immer noch bei einer Rabbinerin Thora lernt?

