Autorenproduktionen zwischen den Genres Kurzstrecke 59

Zusammenstellung: Barbara Gerland, Ingo Kottkamp, Marcus Gammel

Texte von Vaclav Havel inspirierten Matouš Hejl für seine Komposition. (picture alliance / dpa)

Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor. In unserer aktuellen Kurzstrecke präsentieren wir:

Havel - Music Essay

Von Matouš Hejl

In one year, inshallah

Von Mara May

s/t

Von Stephan Roiss

Produktion: Autoren / Deutschlandradio Kultur 2017



Länge: 54'30



Eine Wiederholung vom 27.02.2017

Außerdem: Neues aus der "Wurfsendung" mit Julia Tieke