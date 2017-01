Autorenduo Iny Lorentz Die Schöpfer der "Wanderhure"

Moderation: Matthias Hanselmann

Das Autorenduo Iny Lorentz alias Iny Klocke und Elmar Wohlrath (FinePic München)

Als Brieffreunde entdeckten Iny Klocke und Elmar Wohlrath ihr Talent zur Zusammenarbeit. Heute arbeiten sie als Autorenduo unter dem Pseudonym Iny Lorentz – und verfassen historische Romane. Erfolge wie "Die Wanderhure" und "Die Kastratin" machten sie berühmt.

Hinter dem Pseudonym Iny Lorentz versteckt sich das Autorenehepaar Iny Klocke und Elmar Wohlrath. Beide teilen das Schicksal, dass ihre Talente zum Schreiben während der Kindheit von den Eltern nicht gefördert wurden - es bedurfte andere, die sie entdeckten. Später erstritten sie sich den Weg zum Schreiben selbst, zunächst durch Veröffentlichungen in Fantasy- und Science Fiction-Fanmagazinen, dann durch Kurzgeschichten in Anthologien.

Als Schriftsteller die perfekte Ergänzung

Bevor sie zum Paar wurden, waren sie Brieffreunde - als sie begannen, Enden und Anfänge des anderen fertig zu schreiben, entdeckten sie, dass sie in Arbeitsteilung am besten und am meisten schreiben können. Heute ergänzen sie sich als Schriftsteller und als Ehepaar geradezu perfekt. Ihre Erfolge "Die Wanderhure" und "Die Kastratin" machten sie berühmt. Heute veröffentlichen sie bis zu vier historische Romane im Jahr und sind die meistverfilmten Autoren ihres Genres.

