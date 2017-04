Autistisches Mädchen Julia Neue Freundin für das Krümelmonster

Von Rolf Büllmann

Julia, die neue Puppe in der Sesamstraße (Zach Hyman/Sesame Workshop)

Eine kleine Spielkameradin für Krümelmonster, Grobi und Co.: In der US-Version der "Sesamstraße" tritt heute zum ersten Mal Julia auf. Die neue Puppe ist vier Jahre alt, hat einen Kuschelhasen und Autismus.

Ein kleines Mädchen mit roten Haaren und einem etwas entrückten Lächeln steht auf der Sesamstraße und singt ihrem Stoffhasen ein Lied vor. Als eine Freundin dazukommt, singen die beiden gemeinsam, doch Julia - so heißt das kleine Mädchen - nimmt keinen Augenkontakt auf. Sie singt zwar mit ihrer Freundin, aber für ihren Hasen. Julia ist autistisch.

Autistischen Kindern helfen

Eins von 68 Kindern in den USA ist einer Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC zufolge von Autismus betroffen. Genug, um es zum Thema zu machen für die Sesamstraße, sagt Jeanette Betancourt vom Sesame Workshop dem Sender NPR

"Im Grunde schauen wir bei Familien, was für besondere Faktoren belastend im Alltag sind, und junge Kinder beeinflussen."

Und diese Themen werden dann aufgegriffen bei der Sesamstraße. Gesprochen wird Julia von Stacy Gordon, für die das Ganze sehr persönlich ist: Ihr Sohn leidet unter einer Form von Autismus:

Ein bisschen anders

Sie wünsche sich, die Kinder in der Klasse ihres Sohnes hätten aufwachsen können mit einer autistischen Sesam-Straßen-Figur, sagt Gordon. Jetzt muss die Sesamstraße zwei Dinge schaffen: Sie muss zum einen Julia einbinden, also autistischen Kindern zeigen, dass sie dazu gehören können, und zum anderen den anderen Kindern erklären, dass Julia ein bisschen anders ist:

Mit Julia müsse man Sachen einfach manchmal wiederholen, sagt Abby, eine der Puppen aus der Sesamstraße: wenn man "Hi" zu ihr sagt, könne es passieren, dass sie gerade wegschaue und irgendetwas Magisches sehe. Julia wird in den USA in der laufenden Staffel zum ersten Mal auftauchen, und soll im Laufe des Jahres dann auch im Ausland eingeführt werden.