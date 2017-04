Auseinandersetzung um Central European University in Budapest "Eine der letzten Bastionen der Freiheit"

Péter Balázs im Gespräch mit Dieter Kassel

Proteste gegen den Angriff auf die CEU: Vielleicht hat Orban mit diesem Widerstand nicht gerechnet (imago / EST&OST)

Der March for Science hat am Wochenende Signale ausgesandt, die auch in Ungarn ankamen. Dort ist die Central European University in ihrer Existenz bedroht. Der Diplomat Péter Balász sieht den Angriff durch die Orbán-Regierung als Teil einer Kampagne.

Der March for Science, der am Wochenende an zahlreichen Orten weltweit stattfand, hat die Aufmerksamkeit für Angriffe auf die wissenschaftliche Freiheit erhöht. Die Proteste richteten sich vor allem gegen Donald Trump - doch Forschung und Lehre sind auch anderswo bedroht. In Ungarn hängt das neue Hochschulgesetz wie ein Damoklesschwert über der Central European University (CEU), die 1991 von dem aus Ungarn stammenden US-Milliardär George Soros gegründet wurde.

Kampagne mit konstruiertem Feindbild

Der ehemalige Botschafter Ungarns in Deutschland und jetzige Direktor des Zentrums für europäische Nachbarschaftsstudien an der CEU, Péter Balázs, hält das extrem umstrittene Hochschulgesetz für den Teil einer größeren, geplanten Kampagne.

Peter Balázs, früherer Außenminister von Ungarn und Ex-EU-Kommissar (AFP)

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán operiere mit konstruierten Feindbildern, sagte Balázs im Deutschlandradio Kultur. In der Kampagne auf Basis dieser Feindbilder gehe es zugleich gegen Migranten, die EU und George Soros.

Dass Orbán den EU-Ausstieg vorbereitet, glaubt der Diplomat hingegen nicht. Orbán hat die EU zwar immer wieder provoziert, aber dann in letzter Minute stets eingelenkt. "Das weiß man auch in Brüssel." Dieses Mal habe Orbán möglicherweise aber nicht mit so großem Widerstand gerechnet.

Ein Umzug nach Prag oder Berlin kommt nicht in Frage

Die CEU sei eine der "letzten Bastionen der Freiheit" in Ungarn, sagte der ehemalige ungarische Außenminister, der auch schon EU-Kommissar war. Bleibe das Hochschulgesetz in Kraft, würde dies das Ende der Universität bedeuten. "Aber wir hoffen, dass es nicht so bleibt", so Balázs. Ein Umzug der CEU nach Prag oder Berlin kommt laut Balázs aus juristischen und praktischen Gründen nicht in Frage.

