Aus den Feuilletons Vertrumpte Welt

Von Ulrike Timm

Dauerthema in den Feuilletons: US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Chip Somodevilla/Consolidated News Photos/Chip Somodevilla)

Kein Feuilleton-Tag ohne den neuen US-Präsidenten Donald Trump: Die "Zeit" analysiert zum Beispiel klug die faschistoiden Tendenzen des vormodernen Mannes mit dem wehenden Schlips. Weitere Themen im Wochenrückblick: Paul Austers Roman "4321" und die ignorante Jury des Siemens-Musikpreises.

Norwegen is first. Beim Pizza-Essen. Ecuador is first. Bei der Biodiversität. Und Kolumbien ist Weltspitze beim Glücklichsein.

America first? Bei den Spam-Mails. Das hat die TAZ herausgefunden, fein säuberlich haben die Kollegen eine Weltkarte gemalt mit "Erster!" Meldungen und von bargeldlosen Zahlungen (Belgien) bis inhaftierte Journalisten (China) gerechnet und gezählt. Außerdem ist die TAZ gereist, gar nicht weit, nur ein Ortsbesuch in der Pfalz, auf Spurensuche nach dem Trumpschen Migrationshintergrund. Vom pfälzischen Kallstadt aus sind Friedrich und Elisabeth Trump in die USA ausgewandert, heute hört man im Wirtshaus der 1200-Seelen-Gemeinde: Der "Trump ist ein Dummbabbler. Ein echter Pälzer .Wir sagen hier immer alles grad heraus. Vor dem braucht man keine Angst haben, der babbelt nur." Und weiter "Ja, wenn der Heinz Präsident werden würde, da wären wir stolz." Der Heinz ist Ketchup-Fabrikant Henry John Heinz, dessen Vater auch aus Kallstadt stammt, und der Heinz hat es dann jenseits des Atlantiks weit gebracht.

Analysen der Ratlosigkeit

Vertrumpte Welt, kein Tag, kein Feuilleton, das sich nicht gruselt, fürchtet, feixt. Und damit dem Mann und der Sache nicht wirklich beikommt. Oder das – wie die ZEIT – zur gefühlt 394. Deutung ansetzt, klug und ausführlich nimmt Adam Soboczynski die faschistoiden Tendenzen des vormodernen Mannes mit dem wehenden Schlips auseinander, aber auch das klärt die Lage wenig, ändert nix und bringt auch nix wirklich Neues.

Die überbordenenden Dauertrumpisierungsanalysen wie die Verhohnepipelungen sind letztlich ein Ausdruck von – Ratlosigkeit. Die muss wohl schlicht erstmal ausgehalten werden.

Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler (picture alliance / dpa / Peter Klaunzer)

Die Philosophin Judith Butler sagt der NZZ auf die Frage, ob die Angst vor Trump nicht vielleicht doch eher Paranoia sei:

"Ich fürchte, nein. Das Problem mit der Paranoia ist ja, dass die Realität dem Paranoiden zuarbeitet, und gegenwärtig leistet die Realität ... gute Arbeit darin, unsere schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen."

Furcht um das Experiment Amerika

So sieht das auch Paul Auster, nein, schlimmer noch, der amerikanische Schriftsteller sieht seine Welt untergehen, falls aus der Woche, die der neue amerikanische Präsident im Amt ist, tatsächlich volle vier Jahre werden.

"Wenn es so weitergeht, ist das Experiment Amerika am Ende".

Das sagt Paul Auster der WELT. Allerdings dauert dieses Experiment schon mehr als 200 Jahre, und "Amerika war schon wiederholt in einer Situation, in der es fast auseinandergebrochen wäre, und dennoch ist es nie so weit gekommen."

Und auch Judith Butler bleibt im Interview mit der NZZ optimistisch:

"Ich glaube", sagt sie, "dass es Widerstand geben wird. Im übrigen glaube ich an unrealistische Ziele, das tut auch die Kunst, das tut der Film, das tun Dokumentationen und journalistische Fotografien; alle geben uns ein Bild, eine Vorstellung, eine radikale Ablehnung von Rassismus und von Chauvinismus. Längerfristig bleibt die Frage, wie sich die Menschen noch begeistern lassen außer durch Wut und Hass".

Durch das neue 1200-Seiten Epos von Paul Auster vielleicht? "4321" heißt der Roman, der in der kommenden Woche zeitgleich in den USA und in Deutschland erscheint und in dem TAGESSPIEGEL-Autor Peter von Becker einen "wuchtigen Entwurf – gegen die neue populistische Einfalt" erkennt. Das Buch träfe "ins Herz der Gegenwart". Auster spielt wie so oft mit den Möglichkeiten, die sich aus unterschiedlichen Konstellationen und Zufällen ergeben, spielt die Facetten seiner Hauptfigur in mehreren "was-wäre-wenn" Verläufen durch, und – so der TAGESSPIEGEL: "Jede Fiktion schafft die – einzig wahren – alternativen Fakten".

Männlicher Musikpreis

"Mannomann" überschreibt Reinhard Brembeck seinen Artikel in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG, und hier gilt's nicht der Präpotenz politisch unbedarfter polternder Männer – auch diesseits des Atlantiks ist zumindest noch ein bisschen passiert. Der renommierte Siemens-Musikpreis geht zum 42. Mal an einen Mann. 43 mal wurde er bislang vergeben – Anne Sophie Mutter war die bislang einzige Frau auf weiter Flur. Das spricht nicht gegen den hochgeschätzten Pianisten Pierre Laurent Aimard, "unübertrefflich, wenn es darum geht, Avantgardisten wie Karlheinz Stockhausen, Olivier Messiaen oder George Benjamin nicht nur aufs Podium zu wuchten, sondern die Stücke auch derart suggestiv und verführerisch zu spielen, dass selbst ein skeptisches oder ablehnendes Publikum danach begeistert jubelt."

Der französische Pianist Pierre-Laurent Aimard (Manu Theobald/Ernst von Siemens Musikstiftung/dpa)

Nein, das spricht nicht gegen den Preisträger Pierre-Laurent Aimard, aber gegen die Jury. Beziehungsweise für ihre Ignoranz. Denn dass sich in 43 Jahren nur eine Frau finden ließe für die wichtigste Auszeichnung für Tonkunst, das ist schlicht Unsinn. "Unverantwortlich!" kommentiert Christine Lemke-Matwey für die ZEIT und notiert in der Überschrift das Eigentor wie ein Fußballergebnis, "Männerquote 42:1".

Verschollene Werke und ihre Geschichte

Vielleicht sollten wir uns jetzt einfach was Schönes gönnen, sozusagen zum guten Schluss nach gutem Brauch die gute Nachricht. Aktuelles tut sich da schwer. Aber die SÜDDEUTSCHE hat eine wunderbare Wochenend-Rubrik, "Großformat" genannt, in der sie verschollene Werke vorstellt und die Geschichte ihrer Entstehung erzählt. Diesmal ist ein japanischer Vogelkäfig dran, im 18. Jahrhundert entstanden, eine schöne Lackarbeit, und der Piepmatz hatte zusätzlich eine Transportkiste, die ihn vor Zugluft schützte, liebevollst bemalt mit Fuji-Bild und Wanderern. Die Kunst galt einem praktischen Zweck. Schön singende Vögel gingen nämlich auf Reisen, wurden mitgenommen, damit sie andere Sänger hören konnten und von ihnen lernen.

Man reiste mit seinem Vogel zum "Lehrervogel". Zwecks Zuhören, Erkenntnisgewinn, Lernen und besseren Gesangs.

Lange her. Schade eigentlich. Wäre vielleicht ganz hilfreich. Unter Menschen. (hum)