Aus den Feuilletons Unklarheiten über Lektüre und das wirklich große Denken

Von Klaus Pokatzky

Auf einer Tafel sind zwei Gehirnhälften zu sehen (Imago)

Über die Skepsis gegenüber dem Denken schimpft der Schriftsteller Giorgio Fontana in der NZZ. Eine wirklich neue Entwicklung unserer Zeit allerdings ist die aktuelle Wut auf den Denker nicht. Eine Art Versöhnung versucht das Blatt dann mit seiner Lobpreisung der Leipziger Buchmesse.

"Hat denn, was ich tue, irgendeine Bedeutung?" Die Frage aller Fragen wird in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG gestellt.



"Kaum einer, der mit Wörtern arbeitet, sei er Schriftsteller, Journalist oder Lehrer, ist in den letzten Jahren nicht von Zweifeln heimgesucht worden", meint der italienische Schriftsteller Giorgio Fontana: "Was vermag ich auszurichten angesichts zunehmender Wut und des verbreiteten Argwohns gegenüber dem Denken?"

Aber hat es das nicht schon immer gegeben; hatte der, der nicht so gerne denkt, nicht immer schon eine Wut auf den Denker – also auf den der "als wacher Zeitgenosse engagiert Anteil nahm an der wichtigsten intellektuellen Bewegung seiner Zeit". So schön umschreibt die Tageszeitung DIE WELT den Denker und präsentiert uns einen, der vor 300 Jahren gedacht hat. Und dessen Musik zum Schönsten gehört, was uns beim Denken begleiten kann. "Pünktlich zum Lutherjahr hat man die Büchersammlung Johann Sebastian Bachs rekonstruiert", erfahren wir aus der WELT über ein Projekt des Bachhauses Eisenach, wo vorgestellt wird, was der große Komponist gerne gelesen hat. "Mit einem Male präsentiert Bach sich uns als Intellektueller", schreibt Tilman Krause und zitiert den Eisenacher Museumsdirektor Jörg Hansen: "Mit 52 Titeln in 81 Bänden war die Büchersammlung Bachs größer als manche Kirchenbibliothek." Ausschließlich religiöses Schrifttum füllte das Bücherregal. Und so verstehen wir, wie er seine 200 geistlichen Kantaten zustande gekriegt hat. "Sein Steckenpferd ritt Bach so ungeniert, dass er für ein Buch schon mal ein Monatsgehalt auszugeben bereit war."

Dichten und Lesen als Leidenschaft bei Komponist Bach genauso wie beim Friseur

Wo hätte Johann Sebastian dieses Wochenende verbracht – da natürlich, wo er seine letzten 27 Jahre gelebt hat. "Die Sonne scheint, die Stimmung ist aufgeräumt, daran ändert auch die Weltlage nichts." So nimmt uns die NEUE ZÜRCHER auf die Leipziger Buchmesse mit. "Litauen, in diesem Jahr Gastland, war mit 26 ins Deutsche übersetzten Büchern und zwei Dutzend Autoren nach Leipzig gekommen", schreibt Joachim Güntner: "Der litauische Buchmarkt ist winzig, die Auflagen sind so niedrig, dass kein Schriftsteller allein vom Schreiben leben kann. Bei dreitausend verkauften Exemplaren spricht man bereits von einem Bestseller. So klein die baltische Republik, so gross ist noch immer ihr EU-Enthusiasmus."

Leipzig und seine Literaten in allen Ehren – "die noch besseren Poeten lassen sich in freier Wildbahn finden, in der so genannten Wirklichkeit", findet der Berliner TAGESSPIEGEL. "Kein Schriftsteller übertrifft die Phantasie und das Sprachgenie des haarverarbeitenden Gewerbes. Friseusen und Friseure erfüllen die alte Feuilletonisten-Forderung, dass ein origineller Text Locken auf der Glatze zu drehen hat", findet Christian Schröder, der offenbar gerade wieder einen Haarschnitt durchlitten hat.

Wir könnten ihm auch einen Besuch beim redseligen Zahnarzt empfehlen – nur ist man da noch wehrloser als beim Frisör. "Allerdings steht eine andere Berufsgruppe kurz davor, den Goldpokal fürs beste Wortverdrehertum zu übernehmen. Youtuber sind die neuen Helden der Jugendkultur", lenkt Christian Schröder unseren Blick ins Internet – da, wo digitale Literaten namens "Steinente" oder "Inzucht-TV", "Dr. Banx" und "BigEyes" Computerspiele kommentieren, drauflos plappern und Schminktipps geben. "Erwachsene sollen draußen bleiben, deshalb haben die Youtuber einen eigenen Sprachcode entwickelt." Der TAGESSPIEGEL gibt Übersetzungshilfen: "Skyen = abheben. Flittern = über Twitter flirten. Meganice = supertoll. Aschi = asoziales Arschloch."

Giorgio Fontana rät in der NEUEN ZÜRCHER: "Im Grunde aber brauchen wir vor allem ein stärkeres Bewusstsein für die vielfältigen Unordnungen."