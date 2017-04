Kulturnachrichten

Dienstag, 4. April 2017

Astrid-Lindgren-Preis geht an Wolf Erlbruch "Erlbruch ist ein vorsichtiger und fürsorglicher Visionär" Der deutsche Schriftsteller und Illustrator Wolf Erlbruch bekommt den diesjährigen Astrid-Lindgren-Preis für Kinder- und Jugendliteratur. Das teilte die Jury in Stockholm mit. Der Autor von "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte", ehre die Tradition und öffne gleichzeitig neue Türen, hieß es in der Begründung. "Erlbruch ist ein vorsichtiger und fürsorglicher Visionär", sagte Jury-Chefin Boel Westin. Erlbruch wurde 1948 in Wuppertal geboren. Der 2002 von der schwedischen Regierung gegründete "Astrid Lindgren Memorial Award" ist mit einem Preisgeld von fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 522 000 Euro) die höchstdotierte Auszeichnung ihrer Art. Im vergangenen Jahr hatte die amerikanisch-britische Jugendbuchautorin Meg Rosoff den Preis bekommen.

Central European University in Budapest in Gefahr Protest aus Deutschland Das ungarische Parlament hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, der die Schließung der renommierten internationalen Central European University in Budapest zur Folge haben könnte. Dagegen regt sich auch in Deutschland Widerstand. Die Vorsitzende des Verbandes der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, Eva Schlotheuber, protestierte in einem Brief an das zuständige Ungarische Ministerium. Gegenüber Deutschlandradio Kultur erklärte sie, dass die Schließung der internationalen Universität eine große Gefahr sei, die Ausstrahlung auf ganz Europa haben könne. Sie befürchte, damit werde die Idee auf Austausch und Reflexion über historische Zusammenhänge jenseits nationaler Standpunkte begraben. Die Central European war 1991 von dem ungarisch-stämmigen US-Milliardär George Soros gegründet worden. Mit dem neuen Gesetz will Ministerpräsident Victor Orban Hochschulen verbieten lassen, die keinen Hauptsitz im Ausland haben.

„Unersetzlicher Verlust für indische Klassik" Indischer Premierminister betrauert den Tod von Kishori Amonkar Im Alter von 84 Jahren ist Kishori Amonkar in Mumbai gestorben. Sie war eine der bekanntesten klassischen Sängerinnen Indiens. Der indische Premierminister Narendra Modi schrieb auf Twitter: „Ihr Tod ist ein unersetzlicher Verlust für die indische klassische Musik. Zahlreiche Musiker, auch aus der Unterhaltungsindustrie Bollywood teilten seine Anteilnahme. Für ihre Interpretation klassischer Hindustani-Musik wurde Amonkar mehrfach ausgezeichnet.

Die Qual der Wahl beim Deutschen Buchpreis Rekordverdächtig: 174 Romane eingereicht Um den besten deutschsprachigen Roman konkurrieren in diesem Jahr 174 Titel aus 106 Verlagen, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Damit muss die Jury 18 Romane mehr lesen als im vergangenen Jahr. Katja Gasser vom Österreichischen Rundfunk ist zur Sprecherin der Jury benannt worden. Dem Gremium gehören außerdem an: Silke Behl (Radio Bremen), Mara Delius („Die Welt"), Christian Dunker (Autorenbuchhandlung Berlin), Maria Gazzetti (Casa di Goethe), Tobias Lehmkuhl (freier Kritiker) und Lothar Schröder („Rheinische Post"). Bis zum 15 August werden die Juroren 20 Titel für die Longlist herausfiltern. Danach müssen sie sich bis Mitte September auf 6 Titel auf der Shortlist einigen. Der Preisträger wird am 9. Oktober bekanntgegeben. Er erhält 25.000 Euro, die fünf übrigen Finalisten jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr wurde der Schriftsteller Bodo Kirchhoff für seinen Roman „Widerfahrnis" ausgezeichnet.

Erleichterung in Weimar Klage gegen den Bebauungsplan für neues Bauhausmuseum abgelehnt Ein Weimarer Immobilienbesitzer hatte seine Einwendungen gegen den Standort des neuen Bauhausmuseums zu spät eingereicht. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht habe seinen Normenkontrollantrag deshalb als unzulässig abgelehnt, so ein Gerichtssprecher am Dienstag. Nachdem die Standortsuche für den Neubau des Bauhaus-Museums Jahre in Anspruch genommen hatte und es immer wieder Einwände und Proteste gab, wird seit einigen Monaten gebaut. Das Museum soll im April 2019 zum 100. Geburtstag des Bauhauses eröffnet werden. In das neue Museum sollen 22,6 Millionen Euro investiert werden.

Historiker Konrad Repgen gestorben Er galt als Experte für den 30jährigen Krieg Konrad Repgen, emeritierter Bonner Geschichtswissenschaftler und einer der wichtigsten Historiker des 20. Jahrhunderts, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 93 Jahren in Bonn, wie der Feuilleton-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und frühere Repgen-Schüler Patrick Bahners via Twitter mitteilte. Zu Repgens Forschungsschwerpunkten gehörten der Nationalsozialismus, der politische Katholizismus sowie die Epoche des Dreißigjährigen Krieges. Geboren am 5. Mai 1923 im rheinischen Friedrich-Wilhelms-Hütte, lehrte Repgen ab 1962 in Saarbrücken. Von 1967 bis zu seiner Emeritierung 1998 war er ordentlicher Professor für Mittlere und Neuere Geschichte am Historischen Seminar der Universität Bonn. Repgen war unter anderem Mitglied der British Academy, der Kommission für Zeitgeschichte, der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften.

Neues Gutachten im Streit um römischen Pferdekopf Wertermittlung soll Klarheit bringen Im Rechtsstreit um einen Bronze-Pferdekopf aus der Römerzeit, will das Landgericht Limburg ein neues Gutachten in Auftrag geben. Ein Experte soll den Wert der antiken Skulptur ermitteln. Der Gutachter soll sich bei der Schätzung daran orientieren, welchen möglichen Preis die antike Skulptur im Oktober 2009 im nationalen Kunsthandel erzielt hätte. Der Wert spielt in dem Rechtsstreit eine wichtige Rolle, denn daran bemisst sich die Entschädigung, die einem Landwirt aus Hessen zusteht. Archäologen hatten den Pferdekopf im Jahr 2009 auf dessen Grundstück in Lahnau ausgegraben. Das wertvolle Stück wurde Eigentum des Landes. Der Landwirt ging bislang davon aus, dass ihm 1,8 Millionen Euro Entschädigung zustehen. Hessen wollte zunächst aber nur 48 000 Euro zahlen. Daraufhin reichte der Mann Klage ein. Bei einer ersten Gerichtsverhandlung in dem Fall im Dezember 2016 hatte das Gericht einen Vergleich über 500 000 bis 530 000 Euro angeregt. Darauf konnten sich die Streitparteien aber nicht einigen.

US-Gericht stellt Polanski-Verfahren nicht ein Dem Regissseur droht in den USA weiter Haft wegen einer Vergewaltigung vor 40 Jahren Roman Polanski muss bei einer Einreise in die USA weiter mit einer Haftstrafe rechnen. Ein US-Gericht hat ein Gesuch des französisch-polnischen Regisseurs auf Einstellung des Missbrauchsverfahrens gegen ihn abgelehnt. Das teilte das Gericht in Los Angeles mit. Polanski wird vorgeworfen, ein 13-jähriges Mädchen 1977 mit Sekt und einem Beruhigungsmittel gefügig gemacht und es anschließend im Haus von Schauspieler Jack Nicholson vergewaltigt zu haben. Polanski bekannte sich schuldig, illegal Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Er flüchtete aber vor der Verkündung seines Strafmaßes 1989 aus Los Angeles. Die Anwälte Polanskis sagen, er habe seine Strafe bereits verbüßt, zum Teil dadurch, dass er im Rahmen eines gescheiterten Auslieferungsverfahrens aus der Schweiz 2010 335 Tage im Gefängnis und unter Hausarrest verbrachte.

4000 Jahre alte Pyramide in Ägypten entdeckt Sensationsfund in "sehr gutem Zustand" Einen aufsehenerregenden Fund haben Archäologen in Ägypten gemacht. Die Forscher entdeckten die Überreste einer rund 3700 Jahre alten Pyramide etwa 30 Kilometer von Kairo entfernt. Das teilte das Antikenministerium mit. Die bislang entdeckten Teile seien "in einem sehr guten Zustand". Noch seien die Ausgrabungen in einem "frühen Stadium", teilte das Ministerium in der ägyptischen Hauptstadt weiter mit. So sei die exakte Größe der Pyramide, die nahe der berühmten Knickpyramide des Snofru in der Nekropole von Dahschur liegt, noch unklar. Bislang entdeckt wurde unter anderem ein Alabasterstein mit Hieroglyphen. Weitere Ausgrabungen sollen nun folgen. Dem früheren Leiter der ägyptischen Altertümerverwaltung, Zahi Hawass, zufolge wurden in Ägypten bislang 123 Pyramiden entdeckt. Die bekanntesten sind die Pyramiden von Gizeh, die vor etwa 4500 Jahren erbaut wurden.

Sonderausstellung von Picassos "Guernica" 80. Jubiläum des legendären Antikriegsbildes Das Museum Reina Sofía in Madrid zeigt anlässlich des 80. Jubiläums von "Guernica" eine Sonderausstellung über das legendäre Antikriegsbild von Pablo Picasso. Die Schau "Piedad y terror en Picasso" ("Gnade und Schrecken bei Picasso") soll in Anwesenheit von Ex-König Juan Carlos I. und dessen Gattin Sofía eröffnet werden. Bis 4. September werden rund 180 Werke gezeigt. Die Gemälde stammen teilweise aus der Picasso-Kollektion des Reina Sofía. Leihgaben kommen auch von über 30 Privatsammlern und Museen aus aller Welt.

Geiger Thomas Brandis gestorben Trauer um früheren Konzertmeister der Berliner Philharmoniker Der Geiger Thomas Brandis, langjähriger Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, ist tot. Brandis sei am 30. März mit 81 Jahren nach einer langen Krankheit gestorben, teilten die Philharmoniker mit. Der 1935 in Hamburg geborene Brandis war Schüler des berühmten Geigenlehrers Max Rostal und trat als Solist unter anderem mit Dirigenten wie Herbert von Karajan, Karl Böhm, Georg Solti und Eugen Jochum auf. Mit 26 Jahren wurde Brandis Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, denen er von 1962 bis 1983 angehörte. 1976 gründete er das Brandis-Quartett, das auf Festivals im In-und Ausland gefeiert wurde. Als Lehrer wirkte er auch an der Universität der Künste in Berlin und der Royal Academy of Music in London.