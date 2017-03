Jede Menge Gründe, den Weltraum zu lieben, finden sich in dem Buch "Abenteuer Weltall" für Kinder ab neun Jahren. Es geht um Sonnensystem, Milchstraße und entfernte Galaxien - aber vor allem auch darum, mit welchen technischen Geräten die Menschen das All eigentlich erforschen. Mehr

Marcel Reich-Ranicki war bis zu seinem Tod die Instanz des deutschen Literaturbetriebes. Jetzt ist ein Hörbuch erschienen, das noch einmal zeigt, warum er so einzigartig war. Fernsehmoderator Max Moor führt durch das Leben eines Kritikers, der von sich selbst überzeugt war. Mehr

Goethe-Institute gibt es an 159 Standorten in 98 Ländern. Eines der ältesten hat seit 1958 seinen Sitz in Kairo. Vor fünf Monaten wurde dort ein hochmoderner Neubau eingeweiht - und auch eine neue Bibliothek. Der Andrang der jungen Ägypter ist groß.Mehr