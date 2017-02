Architekt und Publizist Bruno Flierl Traum von einer besseren Gesellschaft

Bruno Flierl im Gespräch mit Klaus Pokatzky

Der Architekt und Publizist Bruno Flierl (Deutschlandradio / Klaus Pokatzky)

Aufgewachsen in Nazi-Deutschland, ging der Architekt und Publizist Bruno Flierl nach französischer Kriegsgefangenschaft als junger Mann nach Berlin und schließlich 1950 aus Überzeugung in die DDR. Er machte sich einen Namen als Experte für den dortigen Städtebau, der sich auch mit Kritik am System nie zurückhielt. Mit nunmehr 90 Jahren blickt er auf ein ereignisreiches Leben zurück.

Auch im wiedervereinigten Deutschland fand er nicht die bessere Gesellschaft, nach der er bis heute sucht. Seinen kritischen Geist hat sich Bruno Flierl, der gerade seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, auch im Alter behalten - wie er auch mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer zum Erhalt des Palasts der Republik gezeigt hat.



Warum er sich meist "alleinsam" fühlte in seinem Leben, wie er das Ende der DDR erlebt hat und wie sein Traum einer besseren Gesellschaft aussieht - darüber unterhält sich Klaus Pokatzky mit Bruno Flierl.