Kulturnachrichten

Mittwoch, 19. April 2017

Archäologen entdecken jahrtausendalte Mumien Ägyptisches Grab aus der 18. Dynastie birgt Mumien in farbprächtigen Särgen Ägyptische Archäologen haben in einem jahrtausendalten Grab nahe der Stadt Luxor mehrere Mumien und farbenprächtige Särge gefunden. Acht Mumien seien geborgen worden, sagte der Leiter des archäologischen Teams. Das Grab sei etwa 3500 Jahre alt und befinde sich auf dem westlichen Ufer von Luxor in der Nähe des Tals der Könige. Es stammt aus einer Zeit, in der Tutanchamun Pharao gewesen war. Das Grab, in dem die Särge und Mumien gefunden wurden, gehöre dem Richter Userhat, so der Ägyptologe. Während das Grab vermutlich aus der 18. Dynastie stamme, seien die Särge erst einige Jahrhunderte später, zwischen der 21. und 23. Dynastie dort abgelegt worden. Zudem seien in dem Grab auch zahlreiche kleine Figürchen als Grabbeilagen gefunden worden. Nach mehr als sechs Jahren Pause habe das Team Anfang des Jahres erneut mit Ausgrabungen in dem Gebiet begonnen.

Uni-Präsidentin beklagt fehlende Diskussionen Sabine Kunst fordert akademische Debatten statt Anschuldigungen und Diffamierungen Die Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, Sabine Kunst, beklagt eine zunehmende Verweigerung von akademischen Debatten. Statt freier Diskussionen und dem Prüfen von Argumenten gehe es immer häufiger um die Verunglimpfung von Hochschullehrern, sagte Kunst der "Süddeutschen Zeitung". Als konkrete Beispiele nannte Kunst, dass der Politikwissenschaftler Herfried Münkler und der Historiker Jörg Baberowski mit Anschuldigungen konfrontiert würden, ohne dass diese auf Argumente zurückgeführt werden könnten. Gegen die beiden Wissenschaftler würden "Kampagnen organisiert, die nichts mehr mit der Auseinandersetzung im Universitären zu tun haben". Die Universität wolle dem Problem mit offenen Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen begegnen. Auch das Internet soll laut Kunst genutzt werden. "Das könnte auch Leute einbinden, die nicht vor Ort sind." So hätten die Debatten auch eine Wirkung über den Hörsaal hinaus. Dabei sei es wichtig, "dass die akademischen Regeln gewahrt werden und das respektvolle Ringen um das bessere Argument im Mittelpunkt steht".

Heldentenor Manfred Jung gestorben Für Wagner-Rollen bekannte Heldentenor wurde 76 Jahre alt Manfred Jung war in den 70er und 80er Jahren Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein und einer der gefragtesten Heldentenöre. Der gelernte Starkstromelektriker war unter anderem in Köln, Dortmund, Düsseldorf und an der Deutschen Oper Berlin engagiert. 1975 trat er unter anderem bei den Salzburger Osterfestspielen unter Herbert von Karajan auf, zwei Jahre später feierte er als Siegfried in der "Götterdämmerung" sein Debüt bei den Bayreuther Festspielen.

Es folgten zwei Jahrzehnte als dortiger Solist. Manfred Jung ist nach Angaben seines Managements einer der wenigen Tenöre, die alle Tenorpartien in Richard Wagners "Ring des Nibelungen" gesungen haben. International stand er unter anderem 1980 auf der Bühne der Carnegie Hall, später trat er in der Metropolitan Opera in New York auf sowie in der Mailänder Scala und der Wiener Staatsoper.

Kluth wechselt an Schauspielhochschule "Ernst Busch" Wechsel an Hochschule "Ernst Busch" sei Krönung der Karriere, so Holger Zebu Kluth Holger Zebu Kluth verlässt Ende September als Geschäftsführer die Hamburger Kammerspiele und das Altonaer Theater und wird zum 1. Oktober 2017 Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch" in Berlin. Kluth: „Ich werde Hamburg mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. Die Zeit als Geschäftsführer an der Seite von Intendant Axel Schneider war eine aufregende Zeit, in der es uns gelungen ist, einen in Deutschland einzigartigen Betrieb aufzubauen, der zuletzt mit der Gründung der Privattheatertage einen weiteren Höhepunkt erlebte." Trotzdem sei es an der Zeit, noch einmal einen weiteren beruflichen Schritt zu tun. Das Amt des Rektors der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch" sei die Krönung seiner beruflichen Karriere. Holger Zebu Kluth, geboren 1962, studierte Germanistik und Theaterwissenschaft an der FU Berlin. Von 1991 bis 1996 war er als Dramaturg am Berliner Hebbel-Theater tätig. Mit Sasha Waltz und Jochen Sandig gründete er 1995 die Berliner Sophiensaele und initiierte die „TanzNacht Berlin“. Bis 2001 war er Künstlerischer Leiter des Theater am Halleschen Ufer.