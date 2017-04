Arbeitsmarkt Generation Y

Die Flunderkinder

Von Anne Kremer

Die Flunderkinder wollen es zu etwas bringen. (imago / Westend61)

Bestens ausgebildet sind die Jahrgänge 1980 bis 1995, die sogenannte "Generation Y". Nun drängen die Absolventen auf den Arbeitsmarkt.

Ihre Erwartungen prallen auf die Spielregeln des Arbeitslebens. Sie wollen nicht irgendwas machen, sondern etwas bewegen. Der Weg ins Berufsleben ist holpriger als früher und verlangt Flexibilität. Doch die Generation Y ist gerüstet: Sie optimiert den Lebenslauf, macht Praktika, postet schöne Reisefotos auf Instagram. Ihr Ziel ist der gleiche Wohlstand und das "gute Leben" ihrer Eltern - nur mit mehr Freizeit.

Regie: Annette Kurth

Mit: Laura Maire und Jonas Minthe

Ton: Rieke Wiebelitz

Produktion: WDR 2016

Länge: 51'32

Anne Kremer, 1981 in Solingen geboren. Arbeitete zwei Jahre in der Werbung, studierte in Düsseldorf Medien- und Kulturwissenschaft sowie in Riga Medien- und Kulturmanagement. Sie lebt in Köln, produziert und arbeitet als freie Regisseurin und Autorin für Film, Funk und das Internet mit den Schwerpunkten Klangforschung, Mediensozialisation und jugendliche Lebenswelten.