Antje Rávic Strubel liest ein Bild Erdogans Triumph-Fahrt in Ankara

Ein Foto der Titelseite der "Welt" vom 18. April 2017 ("Die Welt" / AFP)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das umstrittene Referendum um das angestrebte Präsidialsystem knapp gewonnen. Seine mediale Inszenierung geht auch am Tag seines Sieges weiter.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (vorne links im Bus) als Sieger in Ankara. Das von ihm angestrebte Präsidialsystem wurde am Sonntag mit knapper Mehrheit angenommen. Die Opposition zweifelt das Wahlergebnis an. Von Sicherheitsleuten begleitet, sucht Erdogan nach seinem Sieg die Nähe zum Volk.

Die Autorin Antje Rávic Strubel bespricht für uns das Titelfoto der "Welt": Erdogan und Frau kommen im Bus an. Auf dem Dach steht ein Soldat.