Anhaltische Philharmonie mit Linus Roth Wahrhaft concertmäßig

Aufzeichnung aus Dessau

Die Anhaltische Philharmonie Dessau (Claudia Heysel)

Der Anhaltische Fürst Leopold III. war ein weiser Regent, er setzte nicht auf Prunk, sondern auf Kunst und Kultur. Deshalb gründete er eine Hofkapelle – die heißt heute Anhaltische Philharmonie und feiert ihr 250jähriges Bestehen. Eines der Festkonzerte haben wir aufgezeichnet. Linus Roth spielte ein Violinkonzert des Dänen Eduard Lassen. Außerdem gab es Musik von Mozart und Martinů.

Der Anhaltische Generalmusikdirektor Markus L. Frank stellt sich in die Traditionslinie der Landesfürsten bzw. -herzöge, wenn er in Dessau neben Klassikern vor allen Dingen Neues, Unbekanntes und Überraschendes präsentiert. Der Konzertabend vom 5. Januar war ein Teil der Festsaison und ist dafür ein gutes Beispiel.

Im Mittelpunkt stand das Violinkonzert des dänischen Komponisten Eduard Lassen. Das wurde im Mai 1888 im Rahmen des Tonkünstlerfestes des "Allgemeinen Deutschen Musikvereins" in der anhaltischen Residenzstadt Dessau von dem tschechischen Geiger Karel Halir und der Herzoglichen Kapelle unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt. Der Kritiker des "Berliner Börsen-Couriers" schrieb danach: "Das Werk ist ein in Erfindung und Empfindung frisches, glänzendes, wahrhaft concertmäßig – und auch wahrhaft violinmäßig – gehaltenes Stück, das für den Spieler höchst dankbar und für den Hörer noch mehr erfreulich ist."

Zwei Sinfonien umrahmten diese Dessauer Wiederentdeckung. Zu Beginn erklang Wolfgang Amadeus Mozarts dreisätzige D-Dur-Sinfonie KV 504, geschrieben Ende 1786 für ein Konzert in Prag, deshalb ist sie auch unter dem Namen "Prager Sinfonie" bekannt geworden. Direkt aus Tschechien stammt das letzte Werk in diesem Konzertprogramm - im Frühjahr 1945, voller Hoffnung, nach dem Krieg nun endlich wieder in seine Heimat, die damalige Tschechoslowakei, zurückkehren zu können, komponierte Bohuslav Martinů im US-amerikanischen Exil seine 4. Sinfonie. Freundliche Stimmungen durchziehen das Werk, das in vielerlei Hinsicht an die böhmische Tradition anknüpft. (nach einem Pressetext des Anhaltischen Theaters Dessau)

Anhaltisches Theater Dessau

Aufzeichnung vom 5. Januar 2017

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie D-Dur KV 504 "Prager"

Eduard Lassen

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 87

Bohuslav Martinů

Sinfonie Nr. 4

Linus Roth, Violine

Anhaltische Philharmonie Dessau

Leitung: Markus L. Frank