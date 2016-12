Am Anfang war das Radio (7/7) Rundfunk in Deutschland - vor und nach dem Krieg

Vorgestellt von Michael Groth

Ein Redaktionsteam des Nordwestdeutschen Rundfunks / NWDR im Aufnahmestudio in Hannover. Undatierte Aufnahme. ((c) dpa - Bildarchiv)

Mit vielen O-Tönen unterhalten sich im 'RIAS-Treffunkt' Nero Brandenburg und der Wissenschaftsredakteur Harro Zimmer über die ersten 50 Jahre der Rundfunkentwicklung.

Anschließend läuft ein Feature über das Radio in den Nachkriegsjahren: Der nordwestdeutsche Rundfunk in Hamburg war der erste Sender, der die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg mit Informationen versorgte.

50 Jahre Kommunikation: Ein akustischer Streifzug durch die Ätherwellen

Mit Nero Brandenburg und Harro Zimmer

RIAS 1973



und

This is Radio Hamburg

Rundfunk in Deutschland 1945-1949

Von Wolfram Wessels

RIAS 1986