Am Anfang war das Radio (5/7) We fight back - Exilrundfunk in New York

Vorgestellt von Michael Groth

Ein altes Westinghouse Radio (imago/Levine-Roberts)

1942 stellte die New Yorker Radiostation WHOM deutschen Emigranten Zeit zur Verfügung - für ihren Kampf gegen das Dritte Reich. 'We fight back - wir schlagen zurück', nannten die vor Hitler Geflüchteten ihre Sendung.

Damit das amerikanische Publikum auch wusste, mit wem man es zu tun hatte, fügte man einen erklärenden Untertitel hinzu: 'German-American Loyalty Hour'.

We fight back

Exilrundfunk in New York

Von Jeanpaul Goergen

RIAS 1986



