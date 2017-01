Kulturnachrichten

Mittwoch, 25. Januar 2017

"Alternative Fakten" beflügeln Verkäufe von "1984" Orwells Klassiker auf Platz eins der Bestseller-Liste von Amazon.com Der ungewöhnliche Trend folgt auf unbelegbare Äußerungen des neuen Regierungssprechers Sean Spicer. Danach habe ein Rekordpublikum die Vereidigung des neuen US-Präsidenten am vergangenen Freitag verfolgt. Trump hatte erklärt, dass er bei seiner Antrittsrede vom Podium aus rund 1,5 Millionen Zuschauer erblickt habe, die bis zum Washington Monument gereicht hätten. Foto und Videoaufnahmen widerlegen dies jedoch. Trumps Beraterin Kellyanne Conway prägte daraufhin ein Schlagwort, indem sie die Behauptungen über die Besuchermenge als "alternative Fakten" bezeichnete. In den sozialen Medien wurden prompt Vergleiche zu Orwells Roman "1984" gezogen. Auch die Verkaufszahlen des Sachbuchs "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" der deutsch-amerikanischen Publizistin und Theoretikerin Hannah Arendt sind gestiegen.

Heidelberger Schloss im Computer rekonstruiert Architekturhistoriker Hanschke brauchte fünf Jahre für virtuelle Rekonstruktion Das Heidelberger Schloss gilt als eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke nördlich der Alpen und ist mit 1,1 Millionen Besuchern jährlich eines der beliebtesten Touristenziele in Deutschland. Jetzt hat ein Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) die Burg in ihrer einstigen Gestalt wieder aufgebaut - als Computersimulation, wie die Hochschule mitteilte. Die dreidimensionale virtuelle Rekonstruktion des Architekturhistorikers Julian Hanschke sei sehr detailreich und aufwendig, heißt es weiter. Bei seiner fünfjährigen Forschungsarbeit konnte der Wissenschaftler auf eine Fülle von Bildquellen zurückgreifen, da es vor 100 Jahren Bestrebungen gab, das Heidelberger Schloss wieder aufzubauen. Darum gehe es ihm jedoch keinesfalls, so Hanschke. Er wolle lediglich die Ergebnisse seiner Habilitationsschrift erlebbar machen.

Publizist Grosser für Einheitsdenkmal in Berlin Auch Hanna Schygulla fordert, die begehbare Waage zu bauen Der deutsch-französische Publizist Alfred Grosser hat sich für den Bau eines Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin ausgesprochen. "Berlin ist ganz klar die richtige Stadt", sagte er im Interview mit der "Berliner Morgenpost". Auch die in Paris und Berlin lebende Schauspielerin Hanna Schygulla forderte, die begehbare Waage zu bauen. "Eine friedliche Bürgerbewegung hat dafür gesorgt, dass die Mauer fiel. Das verdient eine Erinnerung", sagte sie der Zeitung. Der Entwurf des Stuttgarter Planungsbüros Mila und Partner "Bürger in Bewegung", eine begehbare Waage, wurde im vergangenen April vom Haushaltsausschuss des Bundestages gestoppt. Als Grund wurde eine Kostensteigerung von 11 auf 14,6 Millionen Euro angegeben. Die Planer betonen hingegen, dass der größte Teil dieser Mehrausgaben nichts mit ihrem Projekt zu tun habe.

Schauspieler mit Down-Syndrom spricht im Bundestag Sebastian Urbanski erinnert an "Euthanasie"-Opfer Zum ersten Mal wird ein Mensch mit geistiger Behinderung vor dem Bundestag sprechen: Sebastian Urbanski, Synchronsprecher und Schauspieler beim integrativen Theater RambaZamba in Berlin, wird bei der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am Freitag den Brief eines "Euthanasie"-Opfers vorlesen. "Manche Menschen wollen das, was passiert ist, vergessen. Das dürfen wir nicht. So etwas darf nicht wieder passieren", sagt Urbanski. Die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus findet seit 1996 jährlich am 27. Januar im Deutschen Bundestag statt. Anlass ist die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. In diesem Jahr stehen die Opfer der "Euthanasie" im Mittelpunkt der Erinnerung.

Wenders: Kino muss sich nach Trump-Erfolg einmischen Wahlerfolg Trumps sei der "blanke Horror" Für Regisseur Wim Wenders haben Filmemacher nach der Wahl Trumps die Aufgabe, politisch Stellung zu beziehen. "Es gibt die Pflicht für das Kino, sich einzumischen, weil die anderen audiovisuellen Medien sich in großem Maße ausgeklinkt haben", sagte Wenders, der viele Jahre in den USA lebte, in einem Interview des "Tagesspiegels". Wenders bezeichnete den Wahlerfolg Trumps als "blanken Horror". Er wisse nicht, wie das Land die nächsten Jahre ohne bürgerkriegsähnliche Zustände überstehen solle. "Im Kino ist Narzissmus eine witzige Sache. Über den irgendwie selbstverliebten Vater in "Toni Erdmann" kann man lachen, aber man will ihn nicht als US-Präsidenten."

Barenboim plant Konzert in Flüchtlingslager Die Bundesregierung unterstützt den Auftritt in Nahost Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra plant für die kommenden Monate einen Auftritt in einem Lager für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten. Mit der Aktion wolle sich das von arabischen und israelischen Musikern gebildete Orchester stärker als Friedensbotschafter der Vereinten Nationen profilieren, sagte der Dirigent in New York nach einem Treffen mit dem neuen UN-Generalsekretär António Guterres. Der Auftritt werde von der Bundesregierung unterstützt. Einzelheiten müssten noch geklärt werden.