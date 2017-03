Alina und Nikolay Shalamov Schwarz und weiß und alle Farben

Das Klavierduo Alina und Nikolay Shalamov im "Debüt im Deutschlandradio Kultur"

Das Klavierduo Alina und Nikolay Shalamov (Kirill Bashkirov)

Das 2009 gegründete Klavierduo Shalamov ist ein erstaunliches Ensemble: zwei individuelle Persönlichkeiten mit jeweils eigenen Ideen und Empfindungen, die im Musizieren zur Einheit finden.

" … The playing of this couple is simply phenomenal." (Juan Krakenberger, Mundo Clásico)

Seinen größten Erfolg erzielte das Duo mit dem 1. Preis des Internationalen ARD Musikwettbewerbs in München im September 2015. Außerdem gewannen Alina und Nikolay Shalamov dort den Publikumspreis sowie den Preis für die beste Aufführung des Pflichtstücks von Ferran Cruixent, das für diesen Anlass komponiert worden war. Ihr Erfolg geht damit in die 63-jährige Geschichte des Wettbewerbs ein, bei dem bisher nur zwei erste Preise in der Kategorie Klavierduo vergeben worden sind.

Die Teilnahme an Wettbewerben ist schon immer ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung des Duos Shalamov gewesen. Ebenfalls im Jahr 2015 wurde ihnen der 2. Preis beim vierten Internationalen Kammermusik Wettbewerb in Ciudade de Alcobaça (Portugal) verliehen, später erzielten sie den 1. Preis sowie den Preis für die beste Aufführung einer Komposition von Franz Schubert beim Klavierduo Wettbewerb in Jeseník (Tschechien). Im Jahr 2013 gewannen sie den 4. Preis beim zweiten Nikolay-Rubinstein-Wettbewerb in Moskau (Russland).

Alina und Nikolay spielten zum ersten Mal als Duo in der Klasse von Prof. Milena Mollova an der Nationalen Musikakademie "Pantcho Vladigerov" in Sofia (Bulgarien), Alinas Heimat. Schon während ihrer dortigen Studienzeit gewannen sie den 1. Preis beim Internationalen Franz Schubert-Wettbewerb in Ruse. Diese Auszeichnung ermunterte das junge Duo, seine Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.

Zusammenarbeit mit Ralf Gothóni und Eldar Nebolsin

Kurz darauf wurde es an der renommierten Musikhochschule "Reina Sofia" aufgenommen, wo das junge Paar die Gelegenheit hatte, mit bekannten Musikern wie Ralf Gothóni, Eldar Nebolsin, Kennedy Moretti und Alexander Bonduryanski zu arbeiten und sein Repertoire zu erweitern. Das Studium dort wurde durch Konzerte im Auditorio Nacional de Madrid und im Palau de la Musica in Barcelona – zwei der wichtigsten Konzertsäle Spaniens – gekrönt.

Während der ersten Jahre ihrer musikalischen Ausbildung nahmen Alina und Nikolay zunächst als Solisten an zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben teil und konzertierten in Europa und Russland, u.a. beim Varna Summer Festival (Varna, Bulgarien), den March Music Days (Ruse, Bulgarien), den Sofia Music Weeks (Sofia, Bulgarien), dem Youth Musical Festival (Bern, Schweiz), dem Concertino Praha (Tschechien) sowie diversen Musikfestivals in Spanien (Madrid, Toledo, Santander).

Vor wenigen Wochen haben Alina und Nikolay Shalamov ihr Masterstudium im Studiengang Klavierduo in der Klasse von Hans-Peter und Volker Stenzl sowie ihren Assistenten Olha Chipak und Oleksiy Kushnir an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock erfolgreich abgeschlossen.

Mittwoch 29. März 2017

Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

20:00 Uhr

Programm:

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sonate für Klavier zu vier Händen C-Dur, KV 521

JOHANNES BRAHMS

Variationen über ein Thema von Joseph Haydn für zwei Klaviere B-Dur, op. 56b

Pause

FRANZ SCHUBERT

Variationen über ein eigenes Thema für Klavier zu vier Händen As-Dur D 813, op. 35

MAURICE RAVEL

"La Valse". Poème choréographique für Orchester

Fassung für zwei Klaviere

Klavierduo Alina und Nikolay Shalamov

Moderation: Haino Rindler

Das Konzert senden wir am 31.03.2017 um 20.03 Uhr.