Alina Bronsky Starke Frauen - am Herd und auf den Barrikaden

Moderation: Britta Bürger

Die Schriftstellerin Alina Bronsky (Julia Zimmermann)

Als Teenager kam sie mit ihren Eltern in die Bundesrepublik: Alina Bronsky stellt besondere Frauenfiguren in den Mittelpunkt ihrer Romane. Wie sie über die Umwege Medizin und Werbung zur Literatur kam, erzählt uns die deutsch-russische Autorin im Interview.

Immer wieder sind es eigenwillige Frauen, die im Mittelpunkt der Romane der deutsch-russischen Autorin Alina Bronsky stehen: Eine 17-Jährige, die in einem Russen-Ghetto lebt in "Scherbenpark", Einwanderinnen dreier Generationen in "Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche" oder aber die Protagonistin des Tschernobyl-Romans "Baba Dunjas letzte Liebe". Starke Frauen haben in der russischen Geschichte von jeher eine große Rolle gespielt. Vor genau 100 Jahren war es eine Gruppe von Arbeiterfrauen, die im heutigen Sankt Petersburg eine Massendemonstration initiierten.

Medizinstudentin, Texterin, Schriftstellerin

Der Aufstand wurde zunächst niedergeschlagen, gilt aber als Vorbote der Oktoberrevolution 1917. Den Frauen ist der heutige 8. März, der Weltfrauentag gewidmet, der auch für Alina Bronsky von Bedeutung ist. Pünktlich zum Weltfrauentag 2016 kam ihre gemeinsam mit Denise Wilk verfasste Streitschrift "Die Abschaffung der Mutter" heraus.

Die 38-Jährige ist im russischen Jekaterinburg geboren und kam als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium und einem Zeitungs-Volontariat arbeitete Bronksy als Texterin in einer Werbeagentur und wurde schließlich Schriftstellerin. Sie hat inzwischen vier Kinder zwischen drei und 18 Jahren.

Starke Frauenfiguren im Fokus

Wie sehr ist ihr literarisches Schaffen durch ihre russischen Wurzeln geprägt? Warum stehen in ihren Geschichten oft starke Frauenfiguren im Mittelpunkt? Wann fühlt sie sich in Deutschland fremd? Wie viel Disziplin ist nötig, um als vierfache Mutter noch zum Schreiben zu kommen?

Darüber unterhält sich Britta Bürger mit Alina Bronsky "Im Gespräch" am 8. März ab 9.05 Uhr.