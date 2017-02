Alfred Grosser Auf "DIE" zu zeigen hilft uns nicht

Vernunft und Ethik: Alfred Grosser ( picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Trump, Türkei, Syrien, Europa und die Flüchtlinge: Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Der Publizist Alfred Grosser bleibt trotzdem Optimist – und rät dazu, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen.

"Le Mensch: Die Ethik der Identitäten" heißt Alfred Grossers neues Buch. Er wehrt sich darin unter anderem vehement gegen ein Grundübel, das das Zusammenleben der Menschen weltweit vergiftet: den Finger, der auf andere zeigt. DIE Muslime, DIE Frauen, DIE Juden, DIE Deutschen, DIE Flüchtlinge: Grosser schreibt nicht nur darüber, sondern ist, wie er berichtet, auch regelmäßig zu Besuch an Schulen, um den Nachwuchs davon zu überzeugen, nicht "DIE" zu sagen.

Er sei Franzose durch und durch, sagt der Politologe und Schriftsteller über sich selbst. Geboren wurde er aber vor inzwischen 92 Jahren in Frankfurt/Main. 1933 emigrierte die deutsch-jüdische Familie nach Frankreich, ein paar Jahre später wurde Alfred Grosser französischer Staatsbürger.

Marine Le Pen hat keine Chance

Grosser setzt auf Aufklärung und Vernunft. Schon als 21-jähriger schrieb er in sein Tagebuch: "Ich werde nie ein demagogischer Redner sein, ich werde mich nie an die Instinkte der Zuhörerschaft wenden. Nur an ihre Vernunft und an ihren Sinn für Ethik." Grosser bezeichnet dieses Sätze noch immer als den "Kern seiner Identität".

Im Deutschlandradio Kultur äußerte er sich jetzt auch zum Rechtspopulismus. "Wenn Sie finden, dass die deutsche Lage schlecht ist, dann sehen Sie mal nach Frankreich", sagte er. Angst davor, dass Marine Le Pen Präsidentin werden könnte, hat er dennoch nicht. Dass sie gewählt werde, sei ausgeschlossen: "In der zweiten Runde wird sie geschlagen." Die Ängste im Ausland seien übertrieben.

Mit Wohlgefallen blickt Grosser hingegen nach Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel sei so "erfolgreich wie nur möglich" und werde international mehr anerkannt als in Deutschland selbst, stellt er fest. Er bewundere, wie Merkel um die Welt fliege und überall Gespräche führe, betonte der Publizist. (ahe)

Alfred Grosser: "Le Mensch: Die Ethik der Identitäten"

Dietz Verlag, Bonn 2017

240 Seiten, 24,90 Euro