Ahlbeck, Wolgast, Peenemünde Wie Usedom zu Deutschlands AfD-Hochburg wurde

Von Silke Hasselmann

Beeinflusst der AfD-Erfolg den Tourismus auf Usedom? (imago / Lars Berg)

Usedom ist die zweitgrößte Ostsee-Insel Deutschlands. Es ist weithin bekannt für seine Kaiserbäder von Ahlbeck bis Zinnowitz und für das V2-Militärgebiet in Peenemünde.

Geographisch betrachtet liegt der vorpommersche Tourismusmagnet am östlichen, also rechten Rand der Deutschlandkarte. Gesellschaftspolitisch scheint es neuerdings ähnlich zu sein, ging doch dort am 4. September 2016 jede dritte der abgegebenen Landtagswahl-Stimmen an die AfD - so viele wie in keinem anderen Wahlkreis. Warum? Was hat die Alternative für Deutschland auf Usedom richtig, was haben die anderen Parteien falsch gemacht?