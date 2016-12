Adventskalender: 22. Dezember 2016 Erwischt! Bilder von Lesenden

Von Dorothea Westphal

Adventskalender 2016 - Steve McCurry: „Lesen - Eine Leidenschaft ohne Grenzen", Prestel Verlag

Wer liest, hat all das, was dabei im Kopf passiert, für sich ganz allein: Fantasie. Und trotzdem kann man in Bildern von Lesenden viel erkennen - vor allem, in den Bildern von Steve McCurry.

Lesen ist etwas Privates. Etwas, das einen aus der jeweiligen Umgebung heraushebt - versunken und vergnügt. All das vermitteln die wunderbaren Fotografien des Amerikaners Steve McCurry. Dreißig Jahre hat der Fotojournalist Menschen auf der ganzen Welt beim Lesen fotografiert: in Bibliotheken, auf Parkbänken, im Auto oder an einen Elefanten gelehnt. Jedes dieser Bilder ist ein kompositorisches Meisterwerk. Und es sind Bilder mit politischer Aussage, denn die Fotos erinnern auch daran, dass Lesen überall da, wo Zensur herrscht, ein subversiver und rebellischer Akt ist, und eine Tätigkeit, die Menschen über Landesgrenzen und Unterschiede hinweg verbindet. Beim Betrachten der Bilder öffnen sich Räume für die eigene Phantasie, für die Geschichten hinter den Bildern.

Steve McCurry: Lesen, Eine Leidenschaft ohne Grenzen

Prestel Verlag, München 2016, 144 SeitenSeiten, 29,95 Euro

