Kulturnachrichten

Montag, 13. Februar 2017

Adele und David Bowie große Abräumer bei Grammys Auch deutsche Opernsängerin Dorothea Röschmann ausgezeichnet Die britische Sängerin Adele hat bei der Verleihung der Grammys in Los Angeles fünf Preise abgeräumt – unter anderem für das beste Lied des Jahres ("Hello"), für das beste Album ("25") und die beste Aufnahme. Der im vergangenen Jahr verstorbene Künstler David Bowie erhielt posthum fünf Preise für sein letztes Album "Blackstar". Die Flensburger Opernsängerin Dorothea Röschmann siegte in der Kategorie bestes klassisches Solo-Album.

"Attentat in Ankara" ist Weltpressefoto des Jahres Foto drückt den Hass unserer Zeit aus Das Weltpressefoto des Jahres 2017 zeigt das Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara im Dezember 2016. Dafür wird der türkische Fotograf Burhan Ozbilici von der Nachrichtenagentur AP mit dem renommierten Preis ausgezeichnet, teilte die Stiftung World Press Photo in Amsterdam mit. Die Jury würdigte das Foto als ein "explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrückt." Die Jury hatte das Siegerfoto aus über 80 000 Einsendungen ausgewählt. Insgesamt wurden 45 Fotografen in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter drei Deutsche. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis für das beste Pressefoto des Jahres wurde zum 60.

Mal verliehen.

Kirchen betonen Bedeutung des Films für die Demokratie Aufruf an Filmemacher zu gesellschaftspolitischem Engagement Beim ökumenischen Empfang der Berlinale hoben Vertreter der Kirchen die Verantwortung des Films für die Bedeutung der Demokratie hervor. Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, nahm bei der Veranstaltung in Berlin unmittelbar Bezug auf den US-Präsidenten. Trumps Politik müsse ein humanistisches Kino entgegengesetzt werden. Berühmte Schauspielerinnen sollten "nicht nur funkelnde Roben über rote Teppiche schieben, sondern den Wert der Demokratie öffentlich bekräftigen". US-Schauspielerin Meryl Streep habe dafür mit ihrer Kritik an Trump ein Beispiel geliefert. Bei dem Empfang wurde auch die internationale ökumenische Jury der Kirchen für die Berlinale vorgestellt, die ihre Preise am 18. Februar bekanntgibt. Die Jury prämiert Produktionen, die mit dem Evangelium in Einklang stehen, oder die dem Zuschauer für spirituelle, menschliche und soziale Werte nahe bringen.

Al Jarreau ist tot Der US-Sänger Al Jarreau ist im Alter von 76 Jahren gestorben Wie sein Agent bestätigte, starb er in einem Krankenhaus in Los Angeles. Der Sänger hatte erst vor kurzem wegen Erschöpfung seine Karriere als beendet erklärt. Al Jarreau hatte im Alter von 35 Jahren sein erstes Album herausgebracht, zahlreiche weitere folgten. Songs wie "We're in This Love Together", "Mornin'" oder "Moonlighting Theme" wurden zu Klassikern. Jarreau stand mit Musik-Größen wie Randy Crawford und Bobby McFerrin auf der Bühne. Außerdem hatte er Gastauftritte im Fernsehen und am Broadway.

Britische Filmpreise: "La La Land" gewinnt fünf Baftas "Toni Erdmann" geht leer aus Die US-Romanze "La La Land" ist mit fünf Britischen Filmpreisen - kurz Baftas - ausgezeichnet worden. Das Musical bekam den Preis in den Kategorien bester Film, beste Schauspielerin (Emma Stone), beste Regie (Damien Chazelle) sowie beste Filmmusik und beste Kamera. Den Preis als bester Darsteller bekam Casey Affleck für seine Rolle in "Manchester By The Sea". Zur besten Nebendarstellerin wurde Viola Davis in der US-Tragödie "Fences" gewählt. Bester Nebendarsteller wurde der britische Schauspieler Dev Patel in dem Drama "Lion". Die deutsche Komödie "Toni Erdmann", nominiert in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film, ging leer aus.

Antike Stätten in Palmyra weiter in Gefahr Moskau befürchtet Zerstörungen durch den IS Die Terrormiliz IS will nach Einschätzung Russland weitere antike Stätten in der syrischen Oasenstadt Palmyra zerstören. Drohnen hätten entdeckt, dass sich in der Region Lastwagen des IS in Bewegung gesetzt hätten, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass. Das deute auf Pläne hin, Sprengstoff nach Palmyra zu bringen. IS-Extremisten hatten den Ort erstmals vor zwei Jahren erobert und zahlreiche antike Bauwerke zerstört. Palmyra zählt seit 1980 zum Unesco-Weltkulturerbe.

Zeitung verwechselt Alec Baldwin mit Trump Foto des Komikers wurde unter Meldung zur US-Regierung gedruckt US-Komiker Alec Baldwin sorgt seit Wochen für allgemeine Belustigung mit seiner satirischen TV-Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump - nun hat eine dominikanische Zeitung ihn versehentlich für den echten Trump gehalten. Die Zeitung "El Nacional" entschuldigte sich dafür, das Konterfei Baldwins als das von Trump in einer Meldung zur US-Regierung auf ihrer Printausgabe vom Freitag gedruckt zu haben. Die Redaktion habe irrtümlicherweise das Bild übernommen, das eine Nachrichtenagentur mit dem richtigen Hinweis auf den Trump-Darsteller der US-Satiresendung "Saturday Night Live" an dem Tag gesendet habe, hieß es in der Richtigstellung.

Berlinale-Kamera für Geoffrey Rush Auszeichnung für langjährige Verbundenheit mit dem Festival Oscar-Preisträger Geoffrey Rush ist bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin mit einer Berlinale-Kamera geehrt worden. Festivalchef Dieter Kosslick überreichte dem 65-jährigen Australier die Auszeichnung für seine langjährige Verbundenheit mit dem Festival. Rush, der für seine Rolle als psychisch kranker Pianist David Helfgott in "Shine" den Oscar erhielt, war bereits mit acht Filmen bei der Berlinale vertreten. 2011 war er in Tom Hoopers bewegendem Drama "The King's Speech" zu sehen. Diesmal spielt er in Stanley Tuccis "Final Portrait" eindrucksvoll den Schweizer Künstler Alberto Giacometti.