Abraham Poincheval Aktionskünstler brütet Küken aus

Abraham Poincheval sitzt während einer Kunstaktion in einem Glaskasten. (picture alliance / dpa / Sabine Glaubitz)

Beim aktuellen Projekt im Palais de Tokyo in Paris brütet der französische Künstler Abraham Poincheval sitzend Hühnereier aus. Jetzt ist das erste Küken, nach dreiwöchiger Brut-Zeit durch menschliche Körperwärme bei 37 Grad, geschlüpft.

Seit dem 29. März sitzt Abraham Poincheval im Pariser Museum Palais de Tokyo. Eingehüllt in einer dicken Decke bei 37 Grad Celsius brütet der Aktionskünstler auf einem Stuhl mit einer Kuhle zehn Eier aus. Der 44-Jährige musste seinen Brutplatz im Pariser Museum am Dienstagnachmittag vorübergehend aufgeben, um das Küken schlüpfen zu lassen.

Zum Essen verlässt Poinchevals höchstens 30 Minuten pro Tag seine Brutstätte. Bis alle Küken geschlüpft sind, wird der Künstler vor den Augen der Museumsbesucher seine Rolle als menschliche Henne spielen. Die Küken sollen später auf dem Bauernhof seines Vaters in der Normandie leben.

Bei früheren Aktionen saß Abraham Poincheval unter anderem mehrere Wochen in einem ausgestopften Bären und in einem Felsen, bei dem ihn das Publikum nur per Infrarotkamera beobachten konnte.

ek