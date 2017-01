70 Jahre "Der Spiegel" Schlagzeilen von damals ins Heute übersetzt

Von Sven Crefeld

Jubiläumsausgabe zum 70. Geburtstag des "Spiegel". (dpa / Marcus Brandt)

Hommage an einen Medienpionier. Wir klicken die Beiträge des ersten Heftes an und fragen, wie die Headlines von "Spiegel Online" zu den fernen Ereignissen heute lauten könnten. Am 4. Januar 1947 erschien erstmals das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Das Cover der ersten Ausgabe des "SPIEGEL" am 4.1.1947Auch 1947 wurde schon ködernd, ironisch, polemisch, kalauernd und manchmal sogar reißerisch getitelt. Aber in der Medienwelt von heute legt man besser noch eine Schippe drauf, sofern die viel zitierte "Reichweite" erzielt werden soll. Kann ja auch Spaß machen!

Das weiß niemand besser als SPON, das Online-Angebot des Hamburger Magazins, einst stilprägend in Deutschland, von manchen geliebt, bei anderen verpönt, und immer noch eins der wichtigsten Nachrichtenportale, und eines der reichweitenstärksten.

Chapeau, liebe Kollegen! So hätten Eure Schlagzeilen womöglich am 4. Januar 1947 geklungen, wäre "Der Spiegel" damals schon online gewesen. (Zum Vergleich sind die Original-Artikel verlinkt, netterweise bezahlfrei zu finden.) Ein satirischer Blick in die erste "Spiegel"-Ausgabe.

Österreich fordert die Grenzen von 1937



"Süddeutschland ist ein Paradies der Nazis"



Der Super-Schwarzmarkt an der Saar



Russen füllen Berliner mit Wodka ab



Franzose sucht Frau – 7000 Mal in Deutschland



CSU-Fraktion steht vor der Spaltung



Der Mann mit der Hitler-Tolle



Warum dieser Mörder straflos blieb



Die K-Frage der SPD in Hessen



Bayerns Separatisten träumen vom "Donaubund"



CDU-Hardliner wollen Abtreibungen verbieten



Der verrückte Plan eines slawischen Elbstaates



Wahlrechts-Chaos pur in NRW



Russen-Diplomat spricht plötzlich englisch



Wie Frankreich sein Horror-Defizit loswerden will



Dänen lügen doch – jedenfalls in Schleswig



Deutsche Gefangene sind Silvester zu Hause



Sizilianer: "Wir sind keine Räuber und Banditen"



Brauner Bomber will Box-Rivalen killen



Gründgens ohne "Oedipus"-Komplex in Berlin